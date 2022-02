Amici 21, nuovo allievo in casetta: ha già un disco d’oro (Di sabato 12 febbraio 2022) Amici di Maria De Filippi: il nuovo allievo fa discutere e divide il web. A poche settimane dal serale entra una star in casetta. Il talent più famoso della tv… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Cerasuolo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 12 febbraio 2022)di Maria De Filippi: ilfa discutere e divide il web. A poche settimane dal serale entra una star in. Il talent più famoso della tv… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Cerasuolo su BlogLive.it.

Advertising

chetempochefa : 'Non ero andato a comprare, queste persone sono amici da anni, gli voglio bene. Io sono andato a benedire il nuovo… - AmiciUfficiale : Gli inediti di Alex, LDA e Luigi nelle scorse settimane hanno avuto il maggior numero di preferenze su RTL 102.5 PL… - tancredipalmeri : Come al solito la classifica del televoto è occupata manu militari dai voti delle ragazzine in truppe cammellate da… - IvanaasCattaneo : Emma domani ospite ad amici canterà il nuovo singolo ogni volta è così è giudicherà la classifica dei ragazzi .… - GFucci58 : RT @roberta_neri: Voi c'eravate già? Che ricordi avete di quel tour? Di quel periodo? Io ricordo anche il tour con amici e tutti i suoi co… -