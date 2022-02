"A spasso con Daisy" e con Milena Vukotic stasera agli Antei

Advertising

Valerione76 : @tafi1971 @aldotorchiaro @Novecento90 @SigfridoRanucci @Raiofficialnews @reportrai3 @ilriformista @PieroSansonetti… - AcciaioMario : RT @RipanoEup: Oggi al TG5 hanno trasmesso un servizio cringe sulla gente che fa conoscenza grazie ai cani che portano a spasso. A tavola c… - Mamox__ : Secondo me Luciana è stata vittima del narcisismo di un uomo che poteva tranquillamente tradire ma a cui è salito i… - Davide64662104 : @BonomiAllegra @fede031098 @ilmessaggeroit Nemmeno si è accorto che ora con il 90 % di vaccinati e 3 dosi ci sono 4… - Parthenope_MH17 : @AntonioBatigol Nuova? È na vita che si rimorchia coi cani, se si vuole ovviamente, perché io so felice di andare a… -

Ultime Notizie dalla rete : spasso con

"ADaisy". Stasera alle 21 sarà Milena Vukotic a interpretare il delizioso personaggio che abbiamo imparato ad amare al cinema, in scena al teatro Antei di Pratovecchio, per la regia di ...Non so se ho fatto amiciziaquesta pista, ma domani sarò già in qualifica. Secondo me Sofia fa ... Certo, son andata un po' ain certi punti ma come prima prova sono contenta. Proverò a ...Arezzo, 12 febbraio 2022 - Su il sipario su un weeeknd a teatro. Stasera sabato 12 febbraio alle 21 al Teatro degli Antei di Pratovecchio, Milena Vukotic porta in scena A spasso con Daisy di Alfred ..."A spasso con Daisy". Stasera alle 21 sarà Milena Vukotic a interpretare il delizioso personaggio che abbiamo imparato ad amare al cinema, in scena al teatro Antei di Pratovecchio, per la regia di ...