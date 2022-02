Vandalizzata corona vittime foibe a Pescara | tre denunciati Sindaco Masci | un gesto inqualificabile

(Di venerdì 11 febbraio 2022)- Tre persone, un uomo e due donne, "ideologicamente schierati", sono statidalla Digos diper avere danneggiato la scorsa notte unadi fiori deposta ieri in piazza Martiri Dalmati Giuliani in occasione del Giorno del Ricordo per rendere omaggio agli italiani morti nelle. Lo rende noto ildi, Carlo, in un post sul suo profilo Facebook. Ieri mattina la Digos aveva fermato e allontanato alcuni giovani che volevano intervenire durante la manifestazione verosimilmente per contestare la commemorazione; il Questore di, Luigi Liguori, aveva predisposto un servizio di vigilanza nella zona per evitare danneggiamenti anche in considerazione del fatto che l'anno scorso la ...

Agenzia ANSA

