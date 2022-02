Televoto GF VIP, chi è il preferito tra Antonio, Gianluca e Kabir: sondaggi e percentuali per lunedì 14 febbraio 2022 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Delia Duran, quasi a sorpresa, tra stupore e delusione, lunedì scorso è stata nominata prima finalista del GF VIP, ma ora al Televoto ci sono tre personaggi, tutti uomini, che rischiano l’eliminazione. Sì, perché il 14 febbraio il pubblico non voterà per il secondo finalista, ma dovrà fare una scelta e salvare solo uno tra i nuovi arrivati Antonio, Gianluca e Kabir. Chi di loro sarà il preferito? Leggi anche: Televoto GF Vip 6, chi viene eliminato lunedì 14 febbraio 2022: sondaggi, percentuali e anticipazioni Televoto GF VIP: chi è il preferito tra Antonio, Gianluca e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 11 febbraio 2022) Delia Duran, quasi a sorpresa, tra stupore e delusione,scorso è stata nominata prima finalista del GF VIP, ma ora alci sono tre personaggi, tutti uomini, che rischiano l’eliminazione. Sì, perché il 14il pubblico non voterà per il secondo finalista, ma dovrà fare una scelta e salvare solo uno tra i nuovi arrivati. Chi di loro sarà il? Leggi anche:GF Vip 6, chi viene eliminato14e anticipazioniGF VIP: chi è iltrae ...

Advertising

CorriereCitta : Televoto GF VIP, chi è il preferito tra Antonio, Gianluca e Kabir: sondaggi e percentuali per lunedì 14 febbraio 20… - infoitcultura : Katia Ricciarelli lascia il GF Vip? Le ipotesi social: da Alex Belli al televoto - Giornaleditalia : #grandefratello Televoto Grande Fratello Vip percentuali oggi: chi viene eliminato il 14 febbraio 2022 - gf_vip_news : TELEVOTO ?? (700 VOTI RICEVUTI) CONTINUATE A VOTARE E FATE GIRARE IL SONDAGGIO PER AVERE PIÙ VOTI POSSIBILI ?? Anto… - TITTI72698701 : SE NON SI INVENTANO UNA NUOVA REGOLA PER ELIMINARLA SENZA TELEVOTO, TI FAREMO VINCERE COL 99% OUR MAJESTY #JESSVIP… -