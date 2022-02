Spalletti: «Schierare Koulibaly titolare sarebbe irrispettoso verso chi dovrebbe cedergli il posto» (Di venerdì 11 febbraio 2022) Alla vigilia di Napoli-Inter, il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti presenta la partita di campionato in conferenza stampa. «Koulibaly? Mi sembra irrispettoso per chi dovrebbe fargli posto scegliere di farlo rientrare dal primo momento. La prima cosa che ha fatto dopo aver vinto è stato salutare chi tra gli avversari aveva sbagliato i rigori. Lo spessore dell’uomo è differente, tutti avremmo fatto qualcosa di diverso. Per noi lui è differente ma bisogna considerare cosa hanno fatto quelli che lo hanno sostituito mentre non c’era. Dal mio punto di vista è facile: tutto quello che faccio lo faccio bene in questo caso, ma la formazione la diciamo domani». «L’obiettivo dichiarato della stagione era mettersi dietro le più forti del campionato e cercare di rientrare tra le prime 4, in ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 11 febbraio 2022) Alla vigilia di Napoli-Inter, il tecnico del Napoli, Lucianopresenta la partita di campionato in conferenza stampa. «? Mi sembraper chifargliscegliere di farlo rientrare dal primo momento. La prima cosa che ha fatto dopo aver vinto è stato salutare chi tra gli avversari aveva sbagliato i rigori. Lo spessore dell’uomo è differente, tutti avremmo fatto qualcosa di di. Per noi lui è differente ma bisogna considerare cosa hanno fatto quelli che lo hanno sostituito mentre non c’era. Dal mio punto di vista è facile: tutto quello che faccio lo faccio bene in questo caso, ma la formazione la diciamo domani». «L’obiettivo dichiarato della stagione era mettersi dietro le più forti del campionato e cercare di rientrare tra le prime 4, in ...

