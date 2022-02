Spalletti | «Pensando alla sfida con l’Inter sorridiamo anche di notte | è una figata»

(Di venerdì 11 febbraio 2022) “L’obiettivo dichiarato della stagione era mettersi dietro le più forti del campionato e cercare di rientrare tra le prime 4, in Champions, ma sappiamo che vincendo questa partita potremmo essere catapultati verso un altro obiettivo”. Che è lo scudetto, enon ha proprio voglia di nascondersi. Anzi, in vista dellaconal tecnico del Napoli piace alimentare l’ambizione. “E’ una, come situazione, perché ci ha fatto passare la settimana con il sorriso sulla bocca, sorriso che si è mantenutodi, mentre dormivamo. Questa situazione è quella che amiamo vivere facendo questo sport”. L'articolo ilNapolista.

Non è un caso chestiaa schierare Juan Jesus titolare , ma non come centrale, bensì come terzino mancino. Napoli - Inter: il piano degli allenatori Ecco quanto scrive Il Mattino ...Gli azzurri disono ripartiti alla grande nel 2022 e dopo il prezioso pari con la ... Anche se, stando al 'Corriere dello Sport', il Real Madrid starebbea lui come profilo di ...Luciano Spalletti, allenatore del Napoli [credit ... Inoltre, la dirigenza starebbe già pensando a come intervenire sul mercato estivo, a causa di alcuni nodi importanti da risolvere come la ricerca ...L’ex centrocampista pensa che il risultato dello Stadio Maradona sarà determinante per il futuro del campionato e infine ha elogiato Luciano Spalletti, tecnico azzurro.