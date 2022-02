Short track, Arianna Fontana sulla squalifica: “Ero nel giusto, ma la accetto. Ora punto ai 1500, sto bene” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Si chiude nel modo peggiore possibile la Finale A dei 1000 metri di Short track femminile per Arianna Fontana. La nostra fuoriclasse, infatti, è stata squalificata dalla giuria per “condotta scorretta” nel corso dell’atto conclusivo odierno. Una decisione imposta per il danno provocato in termini di traiettoria all’americana Kristen Santos che, per questo motivo, ha poi centrato l’azzurra, finendo entrambe contro le protezioni dell’impianto cinese. Un epilogo ovviamente deludente per la campionessa valtellinese che sperava di vincere un’altra medaglia, dopo l’oro dei 500 metri. Al termine della sua prova, tuttavia, la piemontese vuole dire la sua su quanto accaduto ai microfoni di Raisport: “Secondo me ero nel giusto per come l’ho vissuta io. L’ho vista dietro e per quello ho provato a ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) Si chiude nel modo peggiore possibile la Finale A dei 1000 metri difemminile per. La nostra fuoriclasse, infatti, è statata dalla giuria per “condotta scorretta” nel corso dell’atto conclusivo odierno. Una decisione imposta per il danno provocato in termini di traiettoria all’americana Kristen Santos che, per questo motivo, ha poi centrato l’azzurra, finendo entrambe contro le protezioni dell’impianto cinese. Un epilogo ovviamente deludente per la campionessa valtellinese che sperava di vincere un’altra medaglia, dopo l’oro dei 500 metri. Al termine della sua prova, tuttavia, la piemontese vuole dire la sua su quanto accaduto ai microfoni di Raisport: “Secondo me ero nelper come l’ho vissuta io. L’ho vista dietro e per quello ho provato a ...

Advertising

Coninews : Brividi di emozione! ??????? A #Beijing2022 sarà un venerdì adrenalinico con finali molto attese per i colori itali… - ItaliaTeam_it : ????????????????????????, ??????????????????????????! ?? In finale il quartetto formato da Martina Valcepina, Arianna Fontana, Andrea Cassin… - SkySport : ULTIM'ORA OLIMPIADI SHORT TRACK, 1.000 M: ARIANNA FONTANA CADE IN FINALE Oro Schulting (Ned), argento Choi (Kor), b… - OA_Sport : #SHORTTRACK #Beijing2022 Pietro Sighel un diamante grezzo. Un verso asso per l’Italia, ma deve crescere tatticament… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PECHINO 2022 - Short track, delusione Fontana nei 1000m, cade in finale -