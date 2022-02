Sergio Staino | ' Serve più collaborazione tra il Tenco e la Rai Sanremo? Una débâcle musicale'

(Di venerdì 11 febbraio 2022) di Lucia Mora, In un'intervista dell'anno scorso, ha dichiarato che il Clube il Festival dinon sono più in contrapposizione. È ancora così? Certo. La contrapposizione è ...

di Lucia Mora, In un'intervista dell'anno scorso, ha dichiarato che il Club Tenco e il Festival di Sanremo non sono più in contrapposizione. È ancora così? Certo. La contrapposizione è stata ...... per la sua serie di mostre collettive dal titolo " CUORI INFRANTI ", alle quali hanno preso parte artisti del calibro di Milo Manara,e tanti altri, ha lo scopo di "festeggiare" sotto ...Certo. La contrapposizione è stata necessaria al momento della fondazione del Club Tenco, perché obiettivamente alla canzone d’autore mancava un luogo dove potersi esprimere in maniera più completa.Dal 12 febbraio 2022, alle ore 18:00, sarà aperta la mostra d’arte contemporanea “I don’t love you” Giorno 12 febbraio 2022, alle ore 18:00, verrà inaugurata dall’associazione INTERZONE APS/ETS la mos ...