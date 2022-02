Redditi dei politici: Berlusconi, Letta e Renzi i più ricchi. Draghi dichiara oltre 525mila euro l’anno e 16 proprietà immobiliari (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tra i leader dei partiti è l’ex premier Silvio Berlusconi, con oltre 50 milioni di euro dichiara l’anno, il politico più ricco. All’ultimo posto, invece, c’è il segretario della Lega, Matteo Salvini con 92.568 mila euro. È quanto emerge dalle dichiarazioni dei Redditi dei politici del 2021 (relative al periodo d’imposta 2020), pubblicate online sui siti di Camera e Senato e del Parlamento italiano. Redditi dei politici: Letta supera i 621 mila euro, Renzi i 488mila euro Berlusconi nel 2021 ha dichiarato un reddito imponibile pari a 50 milioni e 661.390 mila euro. Al secondo posto dei ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tra i leader dei partiti è l’ex premier Silvio, con50 milioni di, il politico più ricco. All’ultimo posto, invece, c’è il segretario della Lega, Matteo Salvini con 92.568 mila. È quanto emerge dallezioni deideidel 2021 (relative al periodo d’imposta 2020), pubblicate online sui siti di Camera e Senato e del Parlamento italiano.deisupera i 621 milai 488milanel 2021 hato un reddito imponibile pari a 50 milioni e 661.390 mila. Al secondo posto dei ...

