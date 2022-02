Propaganda Live | stasera Tananai e La rappresentante di Lista ospiti del programma

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Ladisaranno i principalidi A: in onda, venerdì 11 febbraio 2022, alle 21.15 su La7. Condi Diego Bianchitorna anche la musica dal vivo: sul palco deldi La 7, in onda ogni venerdì alle 21.15, ci saranno Ladi, due dei più celebri concorrenti che hanno partecipato al Festival di Sanremo 2022. Ladisono reduci dalla loro recente pubblicazione dei due singoli portati al Festival, intitolati Ciao Ciao e Be My Baby, mentre, che con la canzone Sesso ...

... in onda dalle 21.20 su Rai 3 Quarto Grado (talk show, politica, attualità), in onda dalle 21.20 su Rete 4 Fosca Innocenti (miniserie tv), in onda dalle 21.20 su Canale 5, in onda ...La Rappresentante di Lista e Tananai saranno i principali ospiti di A Propaganda Live: in onda stasera, venerdì 11 febbraio 2022, alle 21.15 su La7. Direttamente da Sanremo, super ospiti di questa puntata di Propaganda Live sono Tananai e La Rappresentante di Lista. Pur non essendo arrivati sul podio, sono tra i cantanti di questa edizione del ...