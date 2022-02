Omicidio Mollicone | i giorni delle ricerche | in aula le testimonianze dei carabinieri

(Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – (dall’inviata Giorgia Sodaro) Davanti alla Corte d’Assise del Tribunale di Cassino, nel corso del processo per l’di Serena, oggi le deposizioni deiin servizio all’epoca del delitto, che hanno avuto contatti con la caserma di Arce e con il maresciallo Franco Mottola: i testimoni hanno ricostruito alcuni momenti compresi tra il 1 giugno 2001, il giorno in cui Serenascomparve, e il 3, quando fu trovata morta. Il primo a parlare è stato il maresciallo Rocco Pagliaroli, che la mattina del 1 giugno vide il maresciallo Franco Mottola, che nel processo è imputato insieme al figlio Marco, alla moglie Annamaria e al maresciallo Vincenzo Quatrale per concorso in. “La mattina del 1 giugno, insieme a Cuomo, alle 6.55 abbiamo prelevato il ...

L'appuntato Cuomo in aula: "Tuzi non mi disse di aver visto Serena in caserma" Nel processo per l'di Serena, "oggi è un passaggio molto serio e importante, si potranno ricostruire ...Nel processo per l'di Serena, 'oggi è un passaggio molto serio e importante, si potranno ricostruire gli aspetti più opachi della vicenda. Sicuramente nei confronti di Carmine Belli c'è stato un ...L'appuntato Cuomo in aula: "Tuzi non mi disse di aver visto Serena in caserma" Nel processo per l'omicidio di Serena Mollicone, "oggi è un passaggio molto serio e importante, si potranno ricostruire ...«Tuzi non mi disse di aver visto Serena Mollicone entrare in caserma quella mattina». Lo ha affermato Emilio Cuomo, l'appuntato dei carabinieri in servizio alla stazione di San Giovanni Incarico ...