Olimpiadi invernali di Pechino 2022 | chi è il campione di curling Matt Hamilton e perché non si taglia i capelli | “Ecco quando lo farò”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Cappellino da baseball, tatuaggi colorati,e baffi lunghi: i social sono impazziti per. 32 anni, originario del Wisconsin,olimpico dia squadre maschile a PyeongChang e ora sta provando a difendere il titolo alledi. Lo statunitense è noto non solo per il suo look stravagante ma anche per essere un grande sostenitore di azioni caritatevoli. Dal movimento Black Livesers fino alla lunga chioma che metterà all’asta per una nobile causa. “Come tutti sanno, i miei, oltre ad essere fantastici, sarannoti per beneficenza. Spero di raccogliere molti soldi, è stato appena raggiunto un milione di ...