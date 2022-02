Obi-Wan Kenobi | la nuova serie Disney+ debutterà a breve in occasione di una ricorrenza particolare

Leggi su computermagazine

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Se siete dei fan accaniti di Star Wars, probabilmente l’uscita di questaTV potrebbe essere letteralmente la vostra opera preferita per via dei contenuti che ha da proporre. Di che tratta? Della storia di Obi-Wan, ovviamente. Titolo dellatv con la relative data di lancio. Da quel che vediamo non dovremo attendere troppo tempo – Computermagazine.itL’inaspetattaTVsu Obi-Wanpare che abnba finalmente una data di uscita concreta, per cui avremo la possibilità di vedere i vari episodi nolto presto. La prima puntata sarà disponibile a partire dal 25 febbraio 2022, proprio a 45 anni esatti dall’uscita di Star Wars: Episodio IV oltretutto. E se ciò non è sufficiente a convincerci, Disney ha anche condiviso un poster grazie al quale ...