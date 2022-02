Mostre, a Capodimonte la più grande opera di Cecily Brown (Di venerdì 11 febbraio 2022) Sarà esposta fino al 1 maggio al Museo e Real bosco di Capodimonte The Triumph of Death, 2019, la monumentale tela dell’artista Cecily Brown, una delle opere più grandi da lei realizzate. Uno straordinario dipinto eseguito, dopo un viaggio in Sicilia, che l’artista ha fatto nella primavera del 2019 quando ha visitato il noto affresco “Il Trionfo della Morte” della metà del 1400 situato nella galleria regionale di Palazzo Abatellis a Palermo. La mostra di Cecily Brown è curata da Sergio Risaliti e realizzata dal Museo e Real Bosco di Capodimonte e dall’associazione Amici di Capodimonte ets in collaborazione con la galleria londinese Thomas Dane Gallery. L’esposizione si inserisce nel ciclo “L’opera si racconta”, con Mostre finalizzate a ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 11 febbraio 2022) Sarà esposta fino al 1 maggio al Museo e Real bosco diThe Triumph of Death, 2019, la monumentale tela dell’artista, una delle opere più grandi da lei realizzate. Uno straordinario dipinto eseguito, dopo un viaggio in Sicilia, che l’artista ha fatto nella primavera del 2019 quando ha visitato il noto affresco “Il Trionfo della Morte” della metà del 1400 situato nella galleria regionale di Palazzo Abatellis a Palermo. La mostra diè curata da Sergio Risaliti e realizzata dal Museo e Real Bosco die dall’associazione Amici diets in collaborazione con la galleria londinese Thomas Dane Gallery. L’esposizione si inserisce nel ciclo “L’si racconta”, confinalizzate a ...

