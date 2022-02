L'Italia Under 20 fa la storia! Inghilterra battuta 6 - 0: prima volta per gli azzurri (Di venerdì 11 febbraio 2022) fatta la storia! L'Italia Under 20 batte 6 - 0 l'Inghilterra nella seconda giornata del Sei Nazioni! Una prima volta indimenticabile davanti al tutto esaurito di Treviso. Una partita straordinaria, ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 11 febbraio 2022) fatta laL'20 batte 6 - 0 l'nella seconda giornata del Sei Nazioni! Unaindimenticabile davanti al tutto esaurito di Treviso. Una partita straordinaria, ...

Piu_Europa : Meloni: 'Non vaccinerò mia figlia. Le possibilità che un ragazzo muoia di COVID sono le stesse che muoia per un ful… - Rugbymeet : L’Italia Under 20 ha battuto per la prima volta l’Inghilterra nel 6 Nazioni! Bravissimi questi ragazzi che hanno da… - mpcearna : Viva Italia! - alucheroni : RT @tribuna_treviso: ++ Nella bolgia di Monigo gli azzurrini battono per la prima volta nella storia gli inglesi grazie a due calci piazzat… - marco_1991_25 : L'italia del rugby under 20 nel frattempo batte l'Inghilterra nel #SixNations, domani perderemo di sicuro, ma per stasera si festeggia -