Governo: Draghi, 'mercoledì con Parisi a laboratori del Gran Sasso' (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma, 11 feb (Adnkronos) - "Voglio unirmi alle celebrazioni della giornata mondiale delle donne e delle ragazze nella scienza. Per questo mercoledì visiterò con il premio Nobel Parisi il laboratorio nazionale del Gran Sasso per incontrare tante ricercatrici italiane e straniere, ringraziarle per l'esempio". Lo ha detto il premier Mario Draghi. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma, 11 feb (Adnkronos) - "Voglio unirmi alle celebrazioni della giornata mondiale delle donne e delle ragazze nella scienza. Per questovisiterò con il premio Nobelilo nazionale delper incontrare tante ricercatrici italiane e straniere, ringraziarle per l'esempio". Lo ha detto il premier Mario

Advertising

Palazzo_Chigi : #GiornodelRicordo, Draghi: Oggi commemoriamo le donne e gli uomini uccisi e ricordiamo tutti coloro che furono cost… - lorepregliasco : Un dato significativo dal nostro sondaggio per @SkyTG24: quasi metà degli elettori di centrodestra vorrebbe un gove… - matteosalvinimi : #Salvini: Al lavoro perché il governo si occupi del caro-bollette con un Dl sostanzioso da almeno 5 miliardi. La pr… - Adnkronos : Riforma del Csm, via libera governo #Draghi: 'Non porremo fiducia'. - VperVendetta22 : RT @tempoweb: 'Pronto a lasciare il #governo', lo schiaffo di #Draghi ai partiti dopo il no al Colle #politica #retroscena #quirinale #pnrr… -