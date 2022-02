Fosca Innocenti, Irene Ferri svela: 'Sono la guastafeste di Vanessa Incontrada' (Di venerdì 11 febbraio 2022) Nel corso di una intervista concessa al quotidiano Leggo , Irene Ferri ha rivelato qualche anticipazione riguardo al suo personaggio, che rischia di essere un ostacolo per Fosca Innocenti , la nostra ... Leggi su lanostratv (Di venerdì 11 febbraio 2022) Nel corso di una intervista concessa al quotidiano Leggo ,ha rivelato qualche anticipazione riguardo al suo personaggio, che rischia di essere un ostacolo per, la nostra ...

Advertising

zazoomblog : Stasera in tv 11 febbraio 2022: Il Cantante Mascherato e Fosca Innocenti - #Stasera #febbraio #2022: #Cantante… - fictionmediaset : RT @QuiMediaset_it: Al via in prima serata su #Canale5 la nuova serie con @VaneIncontrada #FoscaInnocenti - infoitcultura : Fosca Innocenti, Irene Ferri: «Le mie indagini in un poliziesco tutto rosa» - infoitcultura : Vanessa Incontrada/ 'Fosca Innocenti è introversa e diffidente nella vita privata' - infoitcultura : Stasera in tv: Il cantante mascherato e Fosca Innocenti -