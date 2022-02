Draghi | Io futuro federatore del centro? Lo escludo Un lavoro lo trovo da solo

(Di venerdì 11 febbraio 2022) "Lo. Ho visto che tanti politici mi candidano a tanti posti in giro per il mondo mostrando grande sollecitudine, ma vorrei rassicurarli che se decidessi di lavorare unloda..

Cosi' il premier Marioin conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri, escludendo di essere interessato a diventare federatore di un centro politico. "Un rimpasto? La squadra di governo e'...Mai più il Pd con la Lega e Forza Italia' Marioesclude un suoin politica. Csm, priorità al Parlamento con tutte le forze politiche Carica altri TECNOLOGIA Smartphone Rugged: cosa sono ...Ecco allora che questa volta è proprio Draghi a dirsi indisponibile per qualsiasi futuro le forze politiche abbiano in mente per lui. E quel “sono stato chiaro”, pronunciato oggi, suona come una vera ...Oggi, 11 febbraio 2022, è stata approvata in Consiglio dei ministri, la riforma del Csm e, durante la conferenza stampa che ha presieduto Draghi, sono state fatte anche domande riguardo il suo futuro.