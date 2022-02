Covid, compie un anno l’hub vaccinale dell’aeroporto di Fiumicino (Di venerdì 11 febbraio 2022) Fiumicino – In un anno dall’inizio dell’attività, sono state 420mila le vaccinazioni, di cui 5.600 hanno riguardato dallo scorso 16 dicembre l’attività pediatrica per la fascia di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, effettuate nel centro vaccinale dell’aeroporto di Fiumicino. Il primo, peraltro, ad essere stato realizzato in uno scalo italiano quale “contributo responsabile” da parte della società di gestione Aeroporti di Roma alla campagna vaccinale ed oggetto, per questo, della visita del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, compiuta lo scorso 12 marzo (leggi qui). Allestita, in collaborazione con la Regione Lazio, l’Istituto Spallanzani e la Croce Rossa Italiana, con materiali particolarmente innovativi in una porzione del parcheggio Lunga Sosta del Leonardo da ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 11 febbraio 2022)– In undall’inizio dell’attività, sono state 420mila le vaccinazioni, di cui 5.600 hriguardato dallo scorso 16 dicembre l’attività pediatrica per la fascia di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, effettuate nel centrodi. Il primo, peraltro, ad essere stato realizzato in uno scalo italiano quale “contributo responsabile” da parte della società di gestione Aeroporti di Roma alla campagnaed oggetto, per questo, della visita del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, compiuta lo scorso 12 marzo (leggi qui). Allestita, in collaborazione con la Regione Lazio, l’Istituto Spallanzani e la Croce Rossa Italiana, con materiali particolarmente innovativi in una porzione del parcheggio Lunga Sosta del Leonardo da ...

Covid, compie un anno l'hub vaccinale dell'aeroporto di Fiumicino

