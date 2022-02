Covid | Belgio e Lussemburgo allentano regole

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – Riaprono le discoteche in, dove i governi dei due paesi vicini hanno deciso oggi un importante allentamento dellecontro il contagio del. A partire da venerdì 18, insi torna a ballare nelle discoteche, e vengono revocate le restrizioni sull’orario di chiusura e il numero di persone ai tavoli in bar e ristoranti. “Vorrei ringraziare tutti i belgi, senza eccezione, per gli sforzi che abbiamo fatto insieme”, ha detto il primo ministro Alexander De Croo. Fra le altre misure, i bambini sotto i 12 anni non dovranno più indossare la mascherina a scuola e lo smart working quattro giorni a settimana non sarà più obbligatorio ma solo consigliato. Si potranno organizzare concerti con persone in piedi e non vi saranno più tetti massimi di partecipanti per ...