Continua a diminuire la pressione sugli ospedali in Italia (Di venerdì 11 febbraio 2022) AGI - Continua a diminuire la pressione sugli ospedali in Italia. Infatti, il tasso di occupazione sia nelle terapie intensive e sia nei reparti ordinari è in calo. E' quanto emerge dai dati del monitoraggio settimanale della cabina di regia ministero-Iss. "Il tasso di occupazione in terapia intensiva - spiega l'Iss - è al 13,4% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 10 febbraio) vs il 14,8% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 3 febbraio). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale è al 26,5% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 10 febbraio) vs il 29,5% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 3 febbraio)". Sono quattro le Regioni/Province autonome "classificate a rischio alto, secondo il dm del 30 aprile 2020, a causa ... Leggi su agi (Di venerdì 11 febbraio 2022) AGI -lain Italia. Infatti, il tasso di occupazione sia nelle terapie intensive e sia nei reparti ordinari è in calo. E' quanto emerge dai dati del monitoraggio settimanale della cabina di regia ministero-Iss. "Il tasso di occupazione in terapia intensiva - spiega l'Iss - è al 13,4% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 10 febbraio) vs il 14,8% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 3 febbraio). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale è al 26,5% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 10 febbraio) vs il 29,5% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 3 febbraio)". Sono quattro le Regioni/Province autonome "classificate a rischio alto, secondo il dm del 30 aprile 2020, a causa ...

Advertising

Agenzia_Italia : Continua a diminuire la pressione sugli ospedali in Italia - PicenoTime : Ministero Salute, continua a diminuire numero di ricoveri. Superati i 150mila decessi da inizio emergenza… - prof_povero : RT @Patriziapattys: @FranceskoNew @info_zampa @LongCovidItalia @RobiVil @Davide19663174 @MaeyCat @robertdolci @Moonsha72460823 @BetodiModen… - TgrRaiFVG : Continua a diminuire in FVG il numero dei casi di coronavirus registrati: oggi sono 644, in netto calo rispetto a l… - PeppeAmicarelli : RT @DanielaColi2: 'Gli Stati Uniti hanno già ceduto l'egemonia globale, mentre la loro influenza mondiale continua a diminuire', ha detto a… -