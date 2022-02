Chi guadagna di più fra i leader di partito? Sorpresa in vetta: tutte le cifre (Di venerdì 11 febbraio 2022) Si parla spesso di miliardi, tagli delle tasse e legge di bilancio per far quadrare i conti, eppure parte dei soldi dei contribuenti, tramite il finanziamento pubblico, serve proprio per pagare lo stipendio dei vari partiti politici, ma è importante ricordare come il loro reddito sia frutto anche delle loro professioni, a prescindere dalla politica. Eppure, la politica, sì, si fa con passione, ma non si campa solo (forse?) di questa. Ma quanto guadagnano i nostri politici? E soprattutto, chi tra loro è il più “ricco”? A Sorpresa, secondo quanto riferito da ‘La Repubblica’, è Enrico Letta il leader di partito più “ricco” in assoluto tra quelli presenti in Parlamento, stando alle dichiarazioni patrimoniali pubblicate sui siti di Camera e Senato. Il segretario del partito ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Si parla spesso di miliardi, tagli delle tasse e legge di bilancio per far quadrare i conti, eppure parte dei soldi dei contribuenti, tramite il finanziamento pubblico, serve proprio per pagare lo stipendio dei vari partiti politici, ma è importante ricordare come il loro reddito sia frutto anche delle loro professioni, a prescindere dalla politica. Eppure, la politica, sì, si fa con passione, ma non si campa solo (forse?) di questa. Ma quantono i nostri politici? E soprattutto, chi tra loro è il più “ricco”? A, secondo quanto riferito da ‘La Repubblica’, è Enrico Letta ildipiù “ricco” in assoluto tra quelli presenti in Parlamento, stando alle dichiarazioni patrimoniali pubblicate sui siti di Camera e Senato. Il segretario del...

Advertising

pipposantini1 : RT @Ste_Mazzu: Mille euro in più o in meno per chi guadagna meno di 15.000€ significano la vita o la morte, per chi supera i 60.000 una cen… - MissXy5 : @mickyCREE Ma chi se ne frega se guadagna una afigata rimane - maurogiuliano64 : RT @stagliacollo: #DraghiVattene Bollette alle stelle, ecco chi ci guadagna. Mentre i cittadini restano al freddo - Carmela_oltre : RT @OsservaDiritti: ??Sai chi guadagna quando l’#Amazzonia brucia? ???????? E vuoi capire perché l'#Uganda è stato condannato dalla Corte dell'… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi guadagna Katia Ricciarelli, quanto guadagna la protagonista del Gf Vip: le cifre Katia Ricciarelli chi è, luogo e data di nascita, altezza, peso e carriera Nome e cognome: ... Laura Pausini, ecco quanto guadagna la conduttrice del Golden Globe Katia Ricciarelli patrimonio, il tanto ...

Ciclone Belen a Le Iene: ma quanto guadagna? ... e non, senza però svelare al pubblico a chi fossero riferite. Per gli spettatori più attenti non ... alla quale Belen Rodriguez è appena subentrata alla conduzione (qui per sapere quanto guadagna Mara ...

Caro-bollette: le compagnie guadagneranno 9 miliardi in più grazie alle rinnovabili La Stampa Se prendo 1000 - 1600 euro guadagno di più con partita iva, co.co.co o dipendente Economia - Non tutti i contratti di lavoro sono gli stessi. Si tratta di una certezza che vale nel caso nel lavoro dipendente, sia esso a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o part time, ...

Quanto guadagna Khaby Lame? Stipendio e patrimonio del tiktoker italiano È diventato l’italiano più seguito su Instagram, superando perfino Chiara Ferragni: stiamo parlando di Khaby Lame, il tiktoker di Chivasso che a soli 21 anni è uno dei creator più famosi al mondo. Il ...

Katia Ricciarelliè, luogo e data di nascita, altezza, peso e carriera Nome e cognome: ... Laura Pausini, ecco quantola conduttrice del Golden Globe Katia Ricciarelli patrimonio, il tanto ...... e non, senza però svelare al pubblico afossero riferite. Per gli spettatori più attenti non ... alla quale Belen Rodriguez è appena subentrata alla conduzione (qui per sapere quantoMara ...Economia - Non tutti i contratti di lavoro sono gli stessi. Si tratta di una certezza che vale nel caso nel lavoro dipendente, sia esso a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o part time, ...È diventato l’italiano più seguito su Instagram, superando perfino Chiara Ferragni: stiamo parlando di Khaby Lame, il tiktoker di Chivasso che a soli 21 anni è uno dei creator più famosi al mondo. Il ...