Che cosa va a fare Mike Bloomberg al Pentagono

Leggi su formiche

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Il miliardario, ex sindaco della città di New York, è stato nominato presidente del Defense Innovation Board, comitato di supervisione delche consegna raccomandazioni al segretario della Difesa degli Stati Uniti nei settori tecnologici e ad altri vertici. LE PAROLE DEL… Lloyd Austin, segretario alla Difesa, ha voluto “sfruttare la sua esperienza in intuizioni strategiche sull’innovazione, il business e il servizio pubblico”, ha dichiarato il portavoce John Kirby. “La sua leadership sarà fondamentale per garantire che il dipartimento abbia accesso alle menti migliori e più brillanti della scienza, della tecnologia e dell’innovazione attraverso il team di esperti diversi che guiderà come presidente di quel consiglio”. … E QUELLE DI“L’innovazione e ...