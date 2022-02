C’è Posta per Te, anticipazioni 12 febbraio: Luciana Littizzetto ospite (Di venerdì 11 febbraio 2022) Domani sera, sabato 12 febbraio 2022, andrà in onda la quinta puntata stagionale di C’è Posta per Te. Il talk show ideato e condotto da Maria De Filippi continua ad essere leader indiscusso degli ascolti del sabato sera. Nel corso del nuovo appuntamento, Queen Mary accoglierà nel suo studio nuovi protagonisti, e nuovi super ospiti d’eccezione. Scopriamo qualche anticipazione in più a riguardo. C’è Posta per Te, gli ospiti di questa settimana Nella messa in onda di sabato 12 febbraio 2022, Maria De Filippi accoglierà nello studio di C’è Posta per Te Luciana Littizzetto. Per la comica si tratta di un ritorno negli studi della celebre trasmissione Mediaset targata Canale 5. Nelle scorse edizioni, Luciana ha preso parte al format per fare delle sorprese, a ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 11 febbraio 2022) Domani sera, sabato 122022, andrà in onda la quinta puntata stagionale di C’èper Te. Il talk show ideato e condotto da Maria De Filippi continua ad essere leader indiscusso degli ascolti del sabato sera. Nel corso del nuovo appuntamento, Queen Mary accoglierà nel suo studio nuovi protagonisti, e nuovi super ospiti d’eccezione. Scopriamo qualche anticipazione in più a riguardo. C’èper Te, gli ospiti di questa settimana Nella messa in onda di sabato 122022, Maria De Filippi accoglierà nello studio di C’èper Te. Per la comica si tratta di un ritorno negli studi della celebre trasmissione Mediaset targata Canale 5. Nelle scorse edizioni,ha preso parte al format per fare delle sorprese, a ...

Advertising

microcerotis : RT @lucrezia_ilaria: C'è gente che non può prendere il bus o la metro, gente che non può lavorare, gente che si dà fuoco, amicizie spezzate… - theycallmesole1 : @assilemamore a me piace molto, I mean é un nuovo “stile” ed accostamento di colori ma almeno c’è stato un bel camb… - imbehindthemall : oggi il cantante mascherato, domani c’è posta per te. semplicemente vivendo la mia miglior vita - MeleoFernando : RT @lucrezia_ilaria: C'è gente che non può prendere il bus o la metro, gente che non può lavorare, gente che si dà fuoco, amicizie spezzate… - Sumac36 : Tutto molto bello...ma sto povero cristo sta comunque per morire...quindi sto c'è posta per te a che e' servito #upas -