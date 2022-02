Basket, Serie A1 2021/2022 20^ giornata: programma, date, orari e tv (Di sabato 12 febbraio 2022) Il programma con le date, gli orari e come vedere in diretta tv e streaming le partite della 20esima giornata della Serie A1 2021/2022 di Basket. Si comincia con la sfida di alta classifica tara Brescia e Trieste sabato 12 febbraio, mentre a chiudere il turno sarà Reggio Emilia-Treviso. Rinviata a data da destinarsi Sassari-Virtus Bologna. Di seguito, il programma del weekend; tra parentesi, le piattaforme sulle quali poter vedere in diretta le partite. COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON programma E orari TV 20^ giornata Sabato 12 febbraio Ore 20:00 – Germani Brescia – Allianz Pallacanestro Trieste (Eurosport 2, Discovery ... Leggi su sportface (Di sabato 12 febbraio 2022) Ilcon le, glie come vedere in diretta tv e streaming le partite della 20esimadellaA1di. Si comincia con la sfida di alta classifica tara Brescia e Trieste sabato 12 febbraio, mentre a chiudere il turno sarà Reggio Emilia-Treviso. Rinviata a data da destinarsi Sassari-Virtus Bologna. Di seguito, ildel weekend; tra parentesi, le piattaforme sulle quali poter vedere in diretta le partite. COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASONTV 20^Sabato 12 febbraio Ore 20:00 – Germani Brescia – Allianz Pallacanestro Trieste (Eurosport 2, Discovery ...

Advertising

LuinoNotizie : #Basket in carrozzina, Serie B: vittoria per l’Amca Elevatori che ora si gioca il primato - SalentoInLineaS : Basket in carrozzina, Serie B: trionfale trasferta siciliana per la Lupiae Team Salento - S812Carlito : @erredantes Se non c'è riuscito il tuo migliore amico a farti appassionare al basket non ci riuscirò di certo io, e… - SalernoSport24 : ??? In campo per le gare di recupero la Diesel Tecnica Sala Consilina, la ASD Pallacanestro Salerno e il New Basket… - ee24173417 : @kyrol @Picchio_10 @Inter Non sapevo che nel calcio la serie A fosse come la NBA nel basket! .. Comunque lo stes… -