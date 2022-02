Banco Bpm non fa prezzo in Borsa su rumors ipotesi Opa UniCredit (Di venerdì 11 febbraio 2022) Banco Bpm non riesce a fare prezzo a Piazza Affari, registrando un teorico +8%, sulle indiscrezioni riportate dal Messaggero secondo cui l'istituto sarebbe sempre più nel mirino di UniCredit. "Nei ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 11 febbraio 2022)Bpm non riesce a farea Piazza Affari, registrando un teorico +8%, sulle indiscrezioni riportate dal Messaggero secondo cui l'istituto sarebbe sempre più nel mirino di. "Nei ...

Advertising

moneypuntoit : ?? Borsa Italiana Oggi, 11 febbraio 2022: offerta di UniCredit per Banco Bpm? ?? - lauranaka : Occhio a Piazza Affari: #UniCredit prepara l'assalto a Banco BPM, #Orcel ha fretta e si parla di lancio Opa già nel… - MilanoFinanza : Piazza affari in rosso. Vola Banco Bpm, opa in vista? - cavicchioli : RT @InvestingItalia: #Borsa Milano in calo in avvio, non fa prezzo Banco Bpm spinta da speculazioni M&A - - InvestingItalia : #Borsa Milano in calo in avvio, non fa prezzo Banco Bpm spinta da speculazioni M&A - -