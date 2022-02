Vaccini, Fazzolari (FdI) scrive all’Aifa e alla Procura: perché manca il via libera a Janssen? (Di giovedì 10 febbraio 2022) perché l’Agenzia italiana del farmaco non dà il via libera al vaccino Janssen per la dose di richiamo? A chiedere lumi è Fratelli d’Italia attraverso un’iniziativa del senatore Giovanbattista Fazzolari. Vaccini, Fazzolari scrive all’Aifa “Ho inviato una lettera al direttore generale dell’Aifa, dottor Magrini, per chiedere perché in Italia non sia stata ancora autorizzato il vaccino Janssen di Johnson&Jonhnson per la dose booster. Nonostante l’autorizzazione invece concessa da Ema lo scorso dicembre”. Ad oggi, in Italia – spiega il responsabile per il programma di FdI – la dose di richiamo è stata autorizzata solamente con i Vaccini Pfizer e Moderna. Nonostante oltre 1,5 milioni di persone ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 10 febbraio 2022)l’Agenzia italiana del farmaco non dà il viaal vaccinoper la dose di richiamo? A chiedere lumi è Fratelli d’Italia attraverso un’iniziativa del senatore Giovanbattista“Ho inviato una lettera al direttore generale dell’Aifa, dottor Magrini, per chiederein Italia non sia stata ancora autorizzato il vaccinodi Johnson&Jonhnson per la dose booster. Nonostante l’autorizzazione invece concessa da Ema lo scorso dicembre”. Ad oggi, in Italia – spiega il responsabile per il programma di FdI – la dose di richiamo è stata autorizzata solamente con iPfizer e Moderna. Nonostante oltre 1,5 milioni di persone ...

