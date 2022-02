Testa bassa e nessuna parola: Sofia Goggia all'ingresso delle piste (Di giovedì 10 febbraio 2022) Sofia Goggia non parteciperà al superG olimpico di venerdì a Yanqing (ore 11 locali, le 4 in Italia). La decisione è stata annunciata dopo i primi giri di test effettuati oggi sulla pista di ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 10 febbraio 2022)non parteciperà al superG olimpico di venerdì a Yanqing (ore 11 locali, le 4 in Italia). La decisione è stata annunciata dopo i primi giri di test effettuati oggi sulla pista di ...

Advertising

Cuoredifango : @Roselmeti Questa situazione è palese già oggi eppure continuano a testa bassa, ieri raccomandata dallo stato perch… - movarturoelba : questo è stato votato da più di 100 grandi elettori per presidente della repubblica. ora attacca a testa bassa la m… - DreamescapePs : @tincazzi @michelecirillo_ Buon viaggio Cristiano, congratulazioni per la tua indomabile sete di verità,mi raccoman… - NicolaOliv20 : UNA POPOLAZIONE GETTATA NEL COMPLETO CAOS. UN GOVERNO CHE VIAGGIA A TESTA BASSA SUL SIERO MRNA E UN DISASTRO COMPLE… - finntasticoo : momento di imbarazzo in cui devo far finta di essere super impegnata al telefono per poter stare con la testa bassa… -