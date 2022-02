Sonego-Verdasco in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Buenos Aires 2022 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Lorenzo Sonego affronterà Fernando Verdasco ai quarti di finale dell’Atp 250 di Buenos Aires 2022. Il tennista azzurro ha esordito alla grande nel torneo argentino, superando in due set il beniamino di casa Sebastian Baez. Sulla sua strada ora un tennista più esperto ma sicuramente meno in forma. Si tratta del 38enne spagnolo Verdasco, che battuto Dellien e Monteiro approdando ai quarti un po’ a sorpresa. I precedenti recitano 1-1, ma Sonego scenderà in campo con i favori del pronostico. TABELLONE MONTEPREMI PROGRAMMA, TV E streaming Il confronto tra Sonego e Verdasco andrà in scerna nella giornata di venerdì 11 febbraio, con orario ancora da definire. La diretta televisiva del match ... Leggi su sportface (Di giovedì 10 febbraio 2022) Lorenzoaffronterà Fernandoai quarti di finale dell’Atp 250 di. Il tennista azzurro ha esordito alla grande nel torneo argentino, superando in due set il beniamino di casa Sebastian Baez. Sulla sua strada ora un tennista più esperto ma sicuramente meno in forma. Si tratta del 38enne spagnolo, che battuto Dellien e Monteiro approdando ai quarti un po’ a sorpresa. I precedenti recitano 1-1, mascenderà in campo con i favori del pronostico. TABELLONE MONTEPREMI PROGRAMMA, TV EIl confronto traandrà in scerna nella giornata di venerdì 11 febbraio, conancora da definire. Latelevisiva del match ...

Advertising

danyvale8827 : RT @SuperTennisTv: ?? Sono quarti di finale a Buenos Aires per Lorenzo #Sonego che nella notte italiana sconfigge il giovane NextGen padrone… - Deiana_Luca9 : RT @WeAreTennisITA: Lorenzo è nei quarti ?????? A Buenos Aires, Lorenzo Sonego batte anche il giovane argentino Sebastian Baez, vince per 6-3… - TOSADORIDANIELA : RT @WeAreTennisITA: Lorenzo è nei quarti ?????? A Buenos Aires, Lorenzo Sonego batte anche il giovane argentino Sebastian Baez, vince per 6-3… - lorenzofares : È stato bravo Lorenzo #Sonego ???? a rendere più facile di quello che potesse sembrare il match vs Baez ???? all'… - WeAreTennisITA : Lorenzo è nei quarti ?????? A Buenos Aires, Lorenzo Sonego batte anche il giovane argentino Sebastian Baez, vince per… -

Ultime Notizie dalla rete : Sonego Verdasco Argentina Open: Sonego ai quarti di finale Sonego ha raggiunto i quarti di finale nell'"Argentina Open", torneo Atp 250 con 686.700 dollari di ...si giocherà venerdì un posto nei quarti di finale contro il veterano spagnolo Fernando Verdasco, ...

Tennis: Torneo Buenos Aires. Sonego approda ai quarti di finale BUENOS AIRES (ARGENTINA) - Lorenzo Sonego ha raggiunto i quarti di finale nell'"Argentina Open", ...si giocherà venerdì un posto nei quarti di finale contro il veterano spagnolo Fernando Verdasco, 201 ...

Sonego-Verdasco in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Buenos Aires 2022 Sportface.it TENNIS: TORNEO BUENOS AIRES. SONEGO APPRODA AI QUARTI DI FINALE BUENOS AIRES (ARGENTINA) - Lorenzo Sonego ha raggiunto i quarti di finale ... quarti di finale contro il veterano spagnolo Fernando Verdasco, 201 del mondo, in gara con il ranking protetto ...

Sonego approda ai quarti di finale a Buenos Aires Lorenzo Sonego ha raggiunto i quarti di finale nell'”Argentina ... Il piemontese si giocherà venerdì un posto nei quarti di finale contro il veterano spagnolo Fernando Verdasco, 201 del mondo, in gara ...

ha raggiunto i quarti di finale nell'"Argentina Open", torneo Atp 250 con 686.700 dollari di ...si giocherà venerdì un posto nei quarti di finale contro il veterano spagnolo Fernando, ...BUENOS AIRES (ARGENTINA) - Lorenzoha raggiunto i quarti di finale nell'"Argentina Open", ...si giocherà venerdì un posto nei quarti di finale contro il veterano spagnolo Fernando, 201 ...BUENOS AIRES (ARGENTINA) - Lorenzo Sonego ha raggiunto i quarti di finale ... quarti di finale contro il veterano spagnolo Fernando Verdasco, 201 del mondo, in gara con il ranking protetto ...Lorenzo Sonego ha raggiunto i quarti di finale nell'”Argentina ... Il piemontese si giocherà venerdì un posto nei quarti di finale contro il veterano spagnolo Fernando Verdasco, 201 del mondo, in gara ...