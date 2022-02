Sofia Goggia non parteciperà al supergigante olimpico (Di giovedì 10 febbraio 2022) AGI - Sofia Goggia non parteciperà alla gara di supergigante dei Giochi olimpici invernali di Pechino in programma domani sulle nevi di Yanqing. A darne comunicazione la Federsci. Una notizia quella della rinuncia della Goggia al supergigante dei Giochi che era prevista già dalle ore successive all'infortunio del 23 gennaio scorso a Cortina d'Ampezzo. Domani mattina al via del super G dei Giochi di Pechino ci saranno le italiane Federica Brignone, una delle pretendenti alla medaglia d'oro, Marta Bassino, Elena Curtoni e Francesca Marsaglia. Ora resta da capire se Sofia Goggia, campionessa olimpica della discesa libera di Pyeong Chang 2018, il giorno 15 sarà al cancelletto di partenza della discesa dei Giochi oppure sarà costretta a dare forfait. In ... Leggi su agi (Di giovedì 10 febbraio 2022) AGI -nonalla gara didei Giochi olimpici invernali di Pechino in programma domani sulle nevi di Yanqing. A darne comunicazione la Federsci. Una notizia quella della rinuncia dellaaldei Giochi che era prevista già dalle ore successive all'infortunio del 23 gennaio scorso a Cortina d'Ampezzo. Domani mattina al via del super G dei Giochi di Pechino ci saranno le italiane Federica Brignone, una delle pretendenti alla medaglia d'oro, Marta Bassino, Elena Curtoni e Francesca Marsaglia. Ora resta da capire se, campionessa olimpica della discesa libera di Pyeong Chang 2018, il giorno 15 sarà al cancelletto di partenza della discesa dei Giochi oppure sarà costretta a dare forfait. In ...

