(Di giovedì 10 febbraio 2022) Momenti di paura sul GrandeAnulare: un uomo si è arrampicato su une hato il. Il fatto è avvenuto nella carreggiata interna del12, all’altezza del chilometro 27-28, proprio all’uscita per la Centrale del latte. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e il 118. L’uomo, durante le operazioni di salvataggio e messa in sicurezza, è rimasto ferito. (Foto di repertorio) su Il Corriere della Città.

Advertising

Eurosport_IT : ?? | L'Italia sale sul podio da 20 giornate consecutive tra Tokyo 2020 e Pechino 2022 ?????? #HomeOfTheOlympics |… - ItaliaTeam_it : ???????? ???????????????? ??? Classe e grinta sulla neve, Federica Brignone sale sul podio a #Beijing2022! #ItaliaTeam |… - RaiUno : Divertente, brillante, irriverente. Sale sul palco dell’Ariston ??#CheccoZalone ???? #Sanremo2022 - Ara9Chi : RT @jdbsvoice: Auguri a questo bubino che normalmente è un pazzo scatenato ma quando sale sul palco diventa un angelo, e sono 19 per te ?? #… - CorriereCitta : Sale sul ponte sul Raccordo e minaccia il suicidio: ‘Mi ammazzo’ -

Ultime Notizie dalla rete : Sale sul

L'Eco di Bergamo

... ora Mfe: il titolo categoria B che rappresenta meglio i movimenti di Borsadel 5% a 1,2 euro ... ma anche le attesedividendo da parte degli analisti finanziari. La pubblicazione dei risultati ...a 1.250.599 il conteggio totale delle persone che hanno contratto il virus. Lo riferisce il ... Nell'ultima giornata il tasso di positività si ferma al 10,9%totale dei tamponi e al 59,7% in ...E infine un nuovo campanello d’allarme: la rabbia no vax sale sui camion anche fuori dal Canada e sbarca in Europa. Ci fermiamo qui, vi lasciamo scoprire il resto. Buona lettura! La newsletter ...E’ lì che ho raccontato tutte le mie nevrosi, le mie paure. Oggi salgo tranquillamente sull’aereo, non prendo ansiolitici se non qualche volta per dormire e sono tranquillo, sereno». Così Carlo ...