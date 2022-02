Regno Unito, il Principe Carlo nuovamente positivo al Covid (Di giovedì 10 febbraio 2022) Per la seconda volta ha contratto il virus Il Principe Carlo è nuovamente positivo al Covid 19. Nella prima fase dalla pandemia, il futuro Re d’Inghilterra era infatti risultato positivo e ha ricontratto, come successo a molti il virus. La notizia arriva dal Regno Uniti nei giorni in cui si è entrati ufficialmente nei 70 anni di Regno della Regina Elisabetta II. L’annuncio è stato dato da Clarence House. Il 73enne si trova ora in autoisolamento e ha già cancellato tutti gli impegni pubblici. Non è dato sapere quali siano le sue reali condizioni di salute, se sia asintomatico o abbia qualche lieve sintomo come la prima volta che contrasse il Covid. “Il Principe è profondamente deluso di dover rinunciare ai suoi ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 10 febbraio 2022) Per la seconda volta ha contratto il virus Ilal19. Nella prima fase dalla pandemia, il futuro Re d’Inghilterra era infatti risultatoe ha ricontratto, come successo a molti il virus. La notizia arriva dalUniti nei giorni in cui si è entrati ufficialmente nei 70 anni didella Regina Elisabetta II. L’annuncio è stato dato da Clarence House. Il 73enne si trova ora in autoisolamento e ha già cancellato tutti gli impegni pubblici. Non è dato sapere quali siano le sue reali condizioni di salute, se sia asintomatico o abbia qualche lieve sintomo come la prima volta che contrasse il. “Ilè profondamente deluso di dover rinunciare ai suoi ...

Advertising

Corriere : Entro la fine di febbraio i positivi al Covid nel Regno Unito non avranno più l'obbligo legale di rimanere in auto-… - Corriere : Londra accelera e da Parigi a Praga è più vicino l’addio a pass e mascherine - Ruffino_Lorenzo : Un nuovo studio dal Regno Unito conferma che Omicron è più lieve di Delta. Il rischio di essere ospedalizzati è del… - LeolucaOrlando1 : Che un ex Ministro del Regno Unito usi simili espressioni è un insulto e una scorrettezza al ruolo che ha ricoperto… - SaltDana : RT @sole24ore: ?? #Ucraina, la #Russia avvia le esercitazioni militari in Bielorussia. Regno Unito pronto a schierare mille uomini. Telefona… -