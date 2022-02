Quella “N” che fa la differenza: così Stefania Costantini è stata scambiata per la campionessa olimpica di curling (Di giovedì 10 febbraio 2022) I social network sono quel posto dove la superficialità, la disattenzione, il mancato approfondimento generano fenomeni incredibili. Uno di questi è lo scambio di persone, piuttosto curioso se avviene tra utenti comuni di Instagram e personaggi famosi. Quello che è accaduto a Stefania Costantini, tecnico ortopedico appassionata di viaggi, è emblematico: nel momento in cui il curling è diventato quasi sport nazionale, grazie al successo della coppia mista azzurra alle olimpiadi di Pechino, il suo profilo è stato letteralmente preso d’assalto. In tanti l’hanno scambiata per l’atleta azzurra Stefania Constantini, più o meno sua coetanea, una leggerissima somiglianza fisica, ma nemmeno omonima perfetta. Nel cognome dell’olimpionica c’è una “N” in più. Ciò non ha impedito a diversi utenti dei social network ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 10 febbraio 2022) I social network sono quel posto dove la superficialità, la disattenzione, il mancato approfondimento generano fenomeni incredibili. Uno di questi è lo scambio di persone, piuttosto curioso se avviene tra utenti comuni di Instagram e personaggi famosi. Quello che è accaduto a, tecnico ortopedico appassionata di viaggi, è emblematico: nel momento in cui ilè diventato quasi sport nazionale, grazie al successo della coppia mista azzurra alle olimpiadi di Pechino, il suo profilo è stato letteralmente preso d’assalto. In tanti l’hannoper l’atleta azzurraConstantini, più o meno sua coetanea, una leggerissima somiglianza fisica, ma nemmeno omonima perfetta. Nel cognome dell’olimpionica c’è una “N” in più. Ciò non ha impedito a diversi utenti dei social network ...

