Pnrr | Carfagna a Sala | ‘sud-sud-sud è opportunità anche per nord’

(Adnkronos) – "Caro Beppe, il Pnrr al Sud-Sud-Sud è un'opportunità anche per il Nord. L'innovazione facciamola insieme. Parliamone!Se cresce il Sud cresce l'Italia". Lo scrive su Twitter Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale rispondendo al fuori-onda del sindaco di Milano Beppe Sala. L'articolo proviene da Italia Sera.

