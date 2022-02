Novità extra con iOS 15 4 beta 2 pubblica | riscontri aggiuntivi oggi

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Ci sono alcuneaggiuntive che dobbiamo prendere in esame questa mattina, a proposito dell’aggiornamento iOS 15.4. Il rilascio della, infatti, consente di chiudere il cerchio rispetto a quanto riportato nella giornata di ieri con un primo articolo, in quanto abbiamoutili per approfondire il tema. Vediamo, pertanto, quali siano state le ultime mosse di Apple, che a conti fatti ci fanno avvicinare alla distribuzione del pacchetto software in versione stabile e definitiva. Più vicino l’aggiornamento con iOS 15.4 con la: cosa sappiamo Analizzando più da vicino idel pubblico, grazie anche a MacRumors, abbiamo effettivamente alcune migliorievenute a galla con la ...