NFT: cosa sono e come funzionano i gettoni digitali (Di giovedì 10 febbraio 2022) Anche in Italia stanno prendendo sempre più piede i NFT. Ma cosa sono ne qual è la loro funzione? Scopriamolo insieme Negli ultimi tempi anche in Italia si sente parlare sempre più spesso di NFT e molti iniziano a chiedersi, incuriositi, di cosa si tratti. Gli NFT, la cui sigla significa Non-Fungible Token, sono dei L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 10 febbraio 2022) Anche in Italia stanno prendendo sempre più piede i NFT. Mane qual è la loro funzione? Scopriamolo insieme Negli ultimi tempi anche in Italia si sente parlare sempre più spesso di NFT e molti iniziano a chiedersi, incuriositi, disi tratti. Gli NFT, la cui sigla significa Non-Fungible Token,dei L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

cryptofish6397 : RT @GeeksAcademyEu: ? Il Super Mega Yacht The Metaflower (#NFT), all'interno del #Metaverso di '#TheSandbox' è stato venduto per 149 ETH, p… - GeeksAcademyEu : ? Il Super Mega Yacht The Metaflower (#NFT), all'interno del #Metaverso di '#TheSandbox' è stato venduto per 149 ET… - mrwolfrad : una cosa che mi chiedo è ma perché le celebrità si fanno gli nft??? a che gli servono HANNO GIà UN SACCO DI SOLDI C… - PeppeC21 : @barbaracarfagna La tecnologia #NFT è rivoluzionaria, probabilmente nel tempo si andrà a “filtrare” l’acquisto di q… - guadagnotuo : Il Treno del 19 Febbraio 2022 #NFT Pay To Earn - Cosa fare per non perdere il TRENO ? ora devi Registrarti alla W… -