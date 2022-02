(Di giovedì 10 febbraio 2022)Silvestri continua a tenere il muso per non essere andato dritto in finale? L’attore ha regalato al Grande Fratello Vip quantità incredibili di pane e pizza ma, alla fine della fiera, non ha portato nulla di memorabile al gioco.: “Magarilenonaltro” Manila, chiacchierando con... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Nathaly inquadra Davide: “Oltre le pizze e le imitazioni alle gente non arriva niente di lui” – VIDEO - whi35thg76 : Ma Jess che stava spillando a Manila quello che Barú le ha detto quando era a letto con Sophie e la regia inquadra Miriana e Nathaly ??#jeru -

Lulù e Nathaly. Lulù avrebbe preteso di sedersi in un'altra postazione per via dei complessi di cui soffre: non le piace il suo naso e ha paura di come possa essere inquadrato: "Ho un problema, non mi ...