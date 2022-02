(Di giovedì 10 febbraio 2022)ha parlato durante la presentazione del teamdiper il 2022. Queste le dichiarazioni del pilota spagnolo: “Non vedo l’ora di ritrovarmi con la mia gente,da sei anni ined è la miamolto, non ho più 20 anni ma anche a 32 ho la fame di uno di 18.fisicamente a posto e non vedo l’ora di iniziare il campionato. Laattuale ha molta più elettronica, mi piace l’evoluzione. Le vecchie moto erano bellissime ma è il passato, quelle di adessoimpressionante per quanta tecnologia c’è. Vinales? Non posso dargli consigli su come andare più forte, ma se posso permettermi gli dico di crederci ...

Advertising

sportface2016 : #MotoGP | Aleix #Espargaro: 'Sono carico. #Aprilia è la mia seconda famiglia' - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP #MotoGP2022 #Aprilia #RSGP #2022Loading #MotoGP #MotoGP2022 #Aprilia #RSGP #2022Loading il #41 della casa Ven… - motograndprixit : #MotoGP #MotoGP2022 #Aprilia #RSGP #2022Loading #MotoGP #MotoGP2022 #Aprilia #RSGP #2022Loading il #41 della casa… - Motorsport_IT : #MotoGP | Ecco le foto ufficiali dell'#Aprilia #RSGP che avrà il compito di correre nel Mondiale 2022 di MotoGP aff… - Motorsport_IT : #MotoGP | @ApriliaOfficial ha presentato con un video molto suggestivo la RS-GP 2022, che è già stata la grande riv… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Aleix

...prima dall'Aprilia in, dall'ottavo posto in classifica di Alex Espargaro, e dagli ottimi riscontri cronometrici dei recenti test di Sepang, con la confermata coppia di piloti ufficiali,...Adesso il team italiano è atteso da altri tre giorni di test in Indonesia : i piloti della... "Tanti progressi tecnici nella nuova moto" Nei due giorni di test a Sepang (5 e 6 febbraio)...Aleix Espargaro ha parlato durante la presentazione del team Aprilia di MotoGP per il 2022. Queste le dichiarazioni del pilota spagnolo: “Non vedo l’ora di ritrovarmi con la mia gente, sono da sei ...Aprilia questa mattina ha svelato la nuova RS-GP 2022 che scenderà in pista nel Campionato del Mondo MotoGP in partenza ... della Casa di Noale saranno Aleix Espargarò e Maverick Vinales ...