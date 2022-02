Morto Bob Saget, l’attore ha sbattuto la testa procurandosi un trauma cranico: non se ne è accorto ed è andato a dormire (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ha sbattuto accidentalmente la testa, procurandosi un trauma cranico, ma ha ignorato il colpo e le conseguenze che avrebbe potuto avere: così è andato a dormire ed è Morto poco dopo nel sonno. È quanto successo all’attore Bob Saget, popolarissimo negli Stati Uniti. Il decesso risale allo scorso 10 gennaio ma la famiglia ne ha dato notizia solo ora, rendendo noti i risultati dell’indagine condotta dalla polizia. Saget era stato infatti ritrovato senza vita nella stanza dell’hotel dove alloggiava in Florida: era lì per una tappa del suo tour. La sera prima della sua morte, tra l’altro, si era proprio esibito con il suo spettacolo “I Don’t Do Negative Comedy Tour“, riscuotendo grande successo. Nessuna ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Haaccidentalmente laun, ma ha ignorato il colpo e le conseguenze che avrebbe potuto avere: così èed èpoco dopo nel sonno. È quanto successo alBob, popolarissimo negli Stati Uniti. Il decesso risale allo scorso 10 gennaio ma la famiglia ne ha dato notizia solo ora, rendendo noti i risultati dell’indagine condotta dalla polizia.era stato infatti ritrovato senza vita nella stanza dell’hotel dove alloggiava in Florida: era lì per una tappa del suo tour. La sera prima della sua morte, tra l’altro, si era proprio esibito con il suo spettacolo “I Don’t Do Negative Comedy Tour“, riscuotendo grande successo. Nessuna ...

Advertising

cineblogit : Bob Saget: morto per una tragica fatalità il comico e attore americano - serenel14278447 : 'USA L’attore Bob Saget morto nel sonno in seguito a un trauma cranico di Redazione Spettacoli' - Ash71Pietro : Bob Saget: morto per una tragica fatalità il comico e attore americano - RassegnaZampa : #BobSaget è morto per un trauma cranico: dopo il colpo era andato a dormire - Profilo3Marco : RT @Corriere: L’attore Bob Saget morto nel sonno in seguito a un trauma cranico -