Luc Montagnier è morto: la conferma dai media francesi. Liberation: «Notizia verificata» (Di giovedì 10 febbraio 2022) Alla fine, dopo quasi un giorno di mistero, la conferma è arrivata dai media francesi: lo scienziato francese Luc Montagnier, premio Nobel per la Medicina nel 2008 per i suoi studi sull'Aids, è morto martedì 8 febbraio, nell'ospedale americano di Neuilly-sur-Seine, alle porte di Parigi. Montagnier aveva 89 anni. Un giorno di mistero sulla morte di Luc Montagnier La Notizia era arrivata inizialmente dal solo Francesoir, citando «Gérard Guillaume, uno dei suoi più fedeli collaboratori». Per quasi un giorno, però, la Notizia era rimasta senza conferme, scatenando dietrologie e complottismi. Nella giornata di oggi, invece, a rilanciarla come verificata sono state diverse testate francesi, tra le quali i ...

ladyonorato : Un pensiero colmo di gratitudine e profondo rispetto per un uomo straordinariamente capace, retto, indipendente e t… - disinformatico : MA NON È POSSIBILE, DAI @UnioneSarda - Agenzia_Ansa : È morto a Neuilly-sur-Seine, alle porte di Parigi, il professor Luc Montagnier, premio Nobel per i suoi studi sull'… - pierovecchiato : RT @ilpost: È morto il controverso virologo Luc Montagnier, che vinse il Nobel per le sue ricerche sull’HIV - xtebox : RT @lercionotizie: #ultimora Luc Montagnier conferma: 'Sono morto' -