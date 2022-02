LIVE Sci alpino, Combinata Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Kilde in testa, delude Pinturault. 7° Innerhofer. Alle 7.15 lo slalom (Di giovedì 10 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE 5.00 Grazie per aver seguito in nostra compagnia la prima parte della Combinata alpina, vi diamo appuntamento Alle ore 7.15 per lo slalom che assegnerà le ambitissime medaglie olimpiche. Dalla redazione di OA Sport l’augurio di una piacevole giornata! 4.58 Il norvegese Aleksander Aamodt Kilde piazza la zampata nella discesa libera valevole per la Combinata alpina. Alle sue spAlle il tandem canadese formato da James Crawford (+0”02) e Brodie Seger (+0”42), poi i grandi favoriti per l’oro, gli austriaci Johannes Strolz (+0”75) e Marco Schwarz (+0”95). Il nome caldo della vigilia Alexis Pinturault è soltanto undicesimo a +1”92 dalla vetta, Christof ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE 5.00 Grazie per aver seguito in nostra compagnia la prima parte dellaalpina, vi diamo appuntamentoore 7.15 per loche assegnerà le ambitissime medaglie olimpiche. Dalla redazione di OA Sport l’augurio di una piacevole giornata! 4.58 Il norvegese Aleksander Aamodtpiazza la zampata nella discesa libera valevole per laalpina.sue spil tandem canadese formato da James Crawford (+0”02) e Brodie Seger (+0”42), poi i grandi favoriti per l’oro, gli austriaci Johannes Strolz (+0”75) e Marco Schwarz (+0”95). Il nome caldo della vigilia Alexisè soltanto undicesimo a +1”92 dalla vetta, Christof ...

