Le sneaker di Balenciaga che flexa Justin Bieber

(Di giovedì 10 febbraio 2022) C'è una data per il lancio delle nuoveDefender di: il primo marzo, sia nei negozi che online. Il modello, presentato per la prima volta durante la famigerata sfilata “Red Carpet” di Parigi il settembre scorso, ha volumi stondati e una suola aggressiva con scanalature, che ricorda uno pneumatico. La tomaia, leather-free, mixa rete e tessuti tecnici, e viene proposta in due colorazioni: nero sbiadito o bianco sporco, a smorzare un'estetica già imponente. CourtesyUn design che è già pronto per definire un nuovo standard. Un tipo di rilevanza a cuinon è nuovo, basti pensare a quanto un modello come le Triple S, nato nel 2017, sia passato dall'essere percepito come uno dei tanti eccessi che esistono solo nella bolla del mondo della moda a diventare il capostipite del trend ...

