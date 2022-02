Koulibaly è già a Napoli | Spalletti deciderà se schierarlo contro l' Inter

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Grande entusiasmo a Capodichino stamane per il ritorno di Kalidou: ad attenderlo all'aeroporto un folto gruppo di connazionali - danzante e cantante - oltre a tifosi napoletani. "Fate piano, ...

E logicamente la gente spera anche di rivedere in campo, che ha giocato con gli azzurri l'ultima partita il primo dicembre a Reggio Emilia contro il Sassuolo, quando si infortunò.... fresco di vittoria in Coppa d'Africa, si unirà nel pomeriggio ai suoi compagniè ... con l'obiettivo di tornare in camposabato nella sfida all'Inter. Il tecnico del Napoli aveva ...