Juventus-Sassuolo | cori per Dybala | “Resta con noi”

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Prima il gol, poi la solita manifestazione d’affetto. A Paulosono serviti poco più di due minuti per sbloccare la sfida dei quarti di finale di Coppa Italia contro il. Subito dopo la rete, i tifosi bianconeri hanno riservato un coro per la Joya: “con noi“, è l’urlo dell’Allianz Stadium. Con il rinnovo contrattuale ancora in discussione, i tifosi bianconeri fanno sentire la loro voce. La speranza è quella di una fumata bianca nelle trattative tra l’entourage e la dirigenza. SportFace.

L'episodio arbitrale chiave del match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2021/22: moviola L'episodio chiave della moviola del match tra Juventus e Sassuolo, valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2021/22. Dirige la sfida l'arbitro Marinelli. Prima il gol, poi la solita manifestazione d'affetto. A Paulo Dybala sono serviti poco più di due minuti per sbloccare la sfida dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Sassuolo. Subito dopo la rete, i tifosi bianconeri hanno riservato un coro per la Joya.