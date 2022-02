Juventus Sassuolo, Allegri lo fa fuori: finisce ancora in panchina (Di giovedì 10 febbraio 2022) La Juventus si prepara ad affrontare i quarti di finale di coppa Italia contro il Sassuolo; probabile ennesima panchina per il giocatore. Una sfida da non sbagliare per volare in semifinale di coppa Italia e continuare la strada verso la conquista di un trofeo che può rendere diversa la stagione. Per il match contro il Sassuolo, Allegri dovrebbe mandare in panchina, per l’ennesima volta, l’attaccante. Getty ImagesKaio Jorge nuovamente in panchina? E’ quello che emerge dalle ultime indiscrezioni prima del quarto di finale tra Juventus e Sassuolo. Allegri, ancora una volta, dovrebbe mettere il suo giovane attaccante brasiliano fuori dall’undici iniziale. Anna Tatangelo, la cantante si ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 10 febbraio 2022) Lasi prepara ad affrontare i quarti di finale di coppa Italia contro il; probabile ennesimaper il giocatore. Una sfida da non sbagliare per volare in semifinale di coppa Italia e continuare la strada verso la conquista di un trofeo che può rendere diversa la stagione. Per il match contro ildovrebbe mandare in, per l’ennesima volta, l’attaccante. Getty ImagesKaio Jorge nuovamente in? E’ quello che emerge dalle ultime indiscrezioni prima del quarto di finale trauna volta, dovrebbe mettere il suo giovane attaccante brasilianodall’undici iniziale. Anna Tatangelo, la cantante si ...

