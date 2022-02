Juventus, per Vlahovic presunta violazione del protocollo anti - Covid. Segnalazione in Procura (Di giovedì 10 febbraio 2022) L'Asl Toscana accusa Vlahovic di aver l asciato il suo domicilio per svolgere le visite mediche al JMedical, nonostante l 'iter per uscire dall'isolamento non fosse stato complicato . Secondo alcune ... Leggi su globalist (Di giovedì 10 febbraio 2022) L'Asl Toscana accusadi aver l asciato il suo domicilio per svolgere le visite mediche al JMedical, nonostante l 'iter per uscire dall'isolamento non fosse stato complicato . Secondo alcune ...

Advertising

juventusfc : Occhi su #JuveSassuolo ???? Biglietti ancora disponibili per la sfida di #CoppaItaliaFrecciarossa ??… - GiovaAlbanese : #Cuadrado è il giocatore più importante tra quelli importanti a disposizione di #Allegri. Con lui in campo, la… - forumJuventus : Coppa Italia formazioni #JuveSassuolo ore 21 GdS: 'Bonucci guiderà la difesa, conferma per Arthur e in avanti spazi… - egidio_gialdini : I calciatori convocati dall'allenatore della JUVENTUS, Massimiliano ALLEGRI, in vista dei 4i Finale 'Coppa ITALIA'… - calciomercatoit : ?? CMIT TV | Segui lo speciale per il postpartita di #JuventusSassuolo ??? @MarcoGiordano6 ?? @eleonora_trotta… -