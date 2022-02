Inter-Roma, furia Mourinho sulla squadra: “Senza palle! Andate a giocare in C” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il durissimo sfogo dello Special One negli spogliatoi dopo la sconfitta in Coppa Italia contro l'Inter Leggi su mediagol (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il durissimo sfogo dello Special One negli spogliatoi dopo la sconfitta in Coppa Italia contro l'

Advertising

Inter : ?? | TEAM L'Inter è rimasta imbattuta in 10 sfide consecutive contro la Roma in tutte le competizioni per la prima… - Inter : ??? | NOTA Alessandro #Bastoni sostituito al 45’ del primo tempo della gara contro la Roma a causa di un trauma dis… - CB_Ignoranza : “Inter, dopo tutto questo tempo?” “Sempre”. #Inter #Roma #Mourinho - rudylarossa : RT @girpelliano: #Cassano alla Bobo tv “La Lazio ha la miglior difesa della #SerieA nelle ultime 10 partite.” Gol gol subiti #Lazio, 14.… - parolacce : #calcio, dopo la sconfitta contro l'#Inter, l'allenatore della #Roma #Mourinho sferza i suoi giocatori con parole f… -