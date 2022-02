Il sigillo di Benvenuto e altri scritti celliniani | la ricerca di Calamandrei appassiona e sorprende

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 febbraio 2022) E’ noto che la vita diCellini sia stata alquanto movimentata. Una costante irrequietezza definita anche, dalla rievocazione cinematografia, scellerata. Tuttavia, nel distinguere i tratti distintivi dell’uomo e dell’artista è possibile osservare come le due “condizioni” siano decisamente speculari. Proprio con riguardo alla produzione artistica tutto si “fonde” e si “confonde”, in una realtà che supera, di gran lunga, la fantasia. Queste, righe appena accennate dal recensore, sono esplicate mirabilmente dalla voce autorevole di Pieroin uno di quei volumi che costituiscono una preziosità per il lettore: Ildi, Edizioni di Storia e Letteratura, dove si narra, tra le altre cose, dell’eccellenza antiquaria ...