Advertising

GiovaQuez : Ordinanza Ministero Salute. Dall'11 febbraio al 31 marzo stop mascherine all'aperto (salvo quanto diversamente prev… - SenatoStampa : ???Agenda dei lavori parlamentari di oggi, giovedì 10 febbraio ?? - bubinoblog : GUIDA TV 10 FEBBRAIO 2022: UN GIOVEDÌ TRA DOC, JUVE-SASSUOLO E LA MOSSA DEL PINGUINO - diconodioggi : RT @GianAlRoma: Il 10 febbraio 1828, l’Astrolabe si presentò dinanzi a Tikopia, prese per guida e interprete un disertore che dimora… - GianAlRoma : Il 10 febbraio 1828, l’Astrolabe si presentò dinanzi a Tikopia, prese per guida e interprete un disertore che… -

Ultime Notizie dalla rete : GUIDA FEBBRAIO

Teleblog

...diversamente previsto da specifiche norme di legge o da appositi protocolli sanitari o linee, ...la sua linea di rigore e lascia l'obbligo della mascherine all'aperto per tutto il mese diSecondo le nuove linee, dal 14i viaggiatori che entreranno nel Paese non dovranno più sottostare alla quarantena di una settimana e all'obbligo di sottoporsi a un test RT - PCR l'...L’azzurra non scenderà in pista per prendere parte alla gara veloce in programma domani (venerdì 11 febbraio) sulla pista di Yanqing. (OA Sport) L'obiettivo, dunque, è di tornare in pista per la ...Secondo le nuove linee guida, dal 14 febbraio i viaggiatori che entreranno nel Paese non dovranno più sottostare alla quarantena di una settimana e all’obbligo di sottoporsi a un test RT-PCR l ...