Gf Vip 6, Rosalinda Cannavò dura contro Alessandro Basciano: “Il suo è il pensiero di tutta quella gente stupida e ignorante!” (Di giovedì 10 febbraio 2022) “Il suo è il pensiero di tutta quella gente stupida e ignorante!“. E’ stata una Rosalinda Cannavò dura contro Alessandro Basciano a spendere queste parole nei confronti del gieffino. Proprio ieri, infatti, il fidanzato di Sophie Codegoni, nervoso con Antonio Medugno, lo ha accusato di fare la vittima, sminuendo di fatto i problemi legati ai disturbi alimentari che quest’ultimo ha ammesso di avere. Anche dialogando con Lulù Selassié, che ne ha sofferto, Basciano non ha fatto alcun passo indietro, rimarcando di avere problemi ben più seri di quelli di Antonio. Le frasi di Alessandro non sono per nulla piaciute ai telespettatori, che sul web hanno ... Leggi su isaechia (Di giovedì 10 febbraio 2022) “Il suo è ildi“. E’ stata unaa spendere queste parole nei confronti del gieffino. Proprio ieri, infatti, il fidanzato di Sophie Codegoni, nervoso con Antonio Medugno, lo ha accusato di fare la vittima, sminuendo di fatto i problemi legati ai disturbi alimentari che quest’ultimo ha ammesso di avere. Anche dialogando con Lulù Selassié, che ne ha sofferto,non ha fatto alcun passo indietro, rimarcando di avere problemi ben più seri di quelli di Antonio. Le frasi dinon sono per nulla piaciute ai telespettatori, che sul web hanno ...

Advertising

music20Alexa : RT @MondoTV241: GF Vip, Rosalinda Cannavò contro Alessandro Basciano per aver sminuito i disturbi alimentari di Antonio Medugno ' Pensiero… - MondoTV241 : GF Vip, Rosalinda Cannavò contro Alessandro Basciano per aver sminuito i disturbi alimentari di Antonio Medugno ' P… - PCerato : #Zengavo Ecco l'intervista I ragazzi sono verso la fine #Rosalinda @14Cannavo #AndreaZenga ?? - Thelmatee00 : L'anno scorso, come oggi, avevamo questo. - WowNotizie : Dopo l’uscita di Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga dal Gf Vip, ecco cosa è accaduto ai loro profili social. -